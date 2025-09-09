Le JNIM affilié à Al-Qaïda tente d'isoler le Mali de ses voisins

Après avoir annoncé un blocus la semaine dernière dans une vidéo publiée en ligne, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaida au Mali, a commencé à brûler les camions de carburant qui entrent dans le pays.

Une nouvelle tentative du groupe extrémiste de couper le Mali des réseaux routiers dont il dépend.

Certains habitants de la capitale craignent que les djihadistes prennent le contrôle du pays.

« L’information que nous connaissons maintenant, c'est que les djihadistes ont diffusé l'information qu'ils sont en train de prendre le pouvoir partout. A Bamako, cela nous fait peur, nous avons peur et nous sommes inquiets. Hier et avant-hier, tout le monde avait peur. Mais c'est de la propagande, ils ne pourront pas prendre Bamako. Je suis un ancien soldat, je jure devant Dieu que les terroristes ne peuvent pas prendre ce pays », a déclaré Cheick Oumar Coulibaly, militaire à la retraite.

Bien que la capitale ait été attaquée par des militants, notamment en 2024 contre un camp militaire et le principal aéroport du pays, la tentative du JNIM de couper le Mali de ses importations de carburant est une tactique différente.

« 33% de tout ce que le Mali achète comme biens et services à l'étranger, c'est le carburant et ses dérivés. Le Sénégal est donc une source importante d'approvisionnement pour notre pays, ainsi que pour le ciment. Nous en sommes donc un peu privés par ces groupes armés terroristes. Je pense aussi que l'attaque des unités industrielles dans la première région (Kayes) va dans le même sens. Il s'agit d'arrêter les échanges économiques, d'asphyxier économiquement notre pays, et surtout d'empêcher la capitale de s'approvisionner », a expliqué Modibo Mao Makalou, économiste.

Le Mali est confronté à une insécurité croissante depuis qu'une insurrection extrémiste a commencé à s'installer à la suite de la prise de contrôle du nord du Mali par des militants en 2012.

La violence, autrefois contenue dans le centre et le nord du pays, s'est depuis étendue plus au sud, même après l'intervention de l'armée française en 2013.

Le Mali est enclavé et fortement dépendant des importations, qui ont également menacé de paralyser le pays lors des sanctions imposées par la CEDEAO en 2022.