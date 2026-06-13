Journée de la démocratie au Nigeria : des manifestants dénoncent l'insécurité et la cherté de la vie

Vendredi, des centaines de manifestants se sont rassemblés dans la capitale économique du Nigeria pour célébrer la Journée de la démocratie, profitant de cette fête nationale pour dénoncer la hausse du coût de la vie et la détérioration de la sécurité.

Des manifestants se sont rassemblés à Lagos, brandissant des pancartes et scandant des slogans appelant le gouvernement à s'attaquer aux difficultés économiques, au chômage et à ce qu'ils ont qualifié d'échec du système démocratique du pays à apporter des améliorations tangibles à ses citoyens.

La Journée de la démocratie commémore l'élection présidentielle du 12 juin 1993, largement considérée comme le scrutin le plus libre et le plus équitable du pays, et remportée par Moshood Abiola, figure emblématique du mouvement pro-démocratique aujourd'hui décédé.

Il marque le retour du pays à un régime civil et rappelle la lutte contre la dictature militaire.

Cette manifestation s'inscrivait dans le cadre d'une action nationale plus large organisée par des associations de la société civile et des militants, qui ont déclaré que de nombreux Nigérians n'avaient guère tiré profit de plus de deux décennies de régime démocratique ininterrompu.

Dans un discours prononcé à l'occasion de la Journée de la démocratie, le président Bola Ahmed Tinubu a appelé à l'unité nationale et a exhorté les Nigérians à continuer de croire en les institutions démocratiques du pays malgré les difficultés actuelles.

Le Nigeria connaît actuellement sa plus longue période ininterrompue de gouvernance démocratique depuis la fin du régime militaire en 1999, mais le mécontentement de la population s'est accru ces dernières années, les ménages étant confrontés à une flambée des prix.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest est également confronté à une crise complexe et multiforme, dans laquelle opèrent deux catégories distinctes de groupes armés.

D'un côté, on trouve des groupes islamistes tels que Boko Haram et sa faction dissidente, la Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique (ISWAP), ainsi que plusieurs groupes informels communément appelés « bandits », spécialisés dans les enlèvements contre rançon.