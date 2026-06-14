Ebola en RDC : une résurgence qui ravive des souvenirs de 2014 au Libéria

Alors que de nouveaux cas d'Ebola sont signalés en Afrique, les souvenirs de l'épidémie d'Ebola de 2014 au Liberia restent vivaces pour le Dr Jerry Brown. Chirurgien et figure de proue de la lutte contre le virus, il exhorte les autorités à ne pas baisser la garde.

« Dans certains cas, nous savions ce qu'il fallait faire, mais nous sommes restés là à les regarder mourir parce que nous n'avions pas l'équipement ou les outils nécessaires pour sauver ces vies. C'était l'une de nos lacunes. Quand j'y repense, je me dis : si une nouvelle épidémie se déclarait, serions-nous à nouveau confrontés à une situation où nous pourrions jouer un rôle décisif pour sauver des vies, si nous disposions, contrairement au passé, des outils de diagnostic adéquats, si nous tirions vraiment les leçons du passé ? », déclare le docteur Jerry Brown, chirurgien général et président de l'Absolute Healthcare Center.

En 2014, le Dr Jerry Brown avait été désigné homme de l'année par le magazine Time. Il s'était retrouvé lui-même pris au piège de l'épidémie, craignant pour sa famille lorsqu'un de ses employés a été testé positif au virus.

« Lorsque nous entendons parler d'Ebola, en particulier de ce qui se passe en RDC, je pense que nous devrions y faire face en tant que communauté mondiale, car Ebola ne connaît pas de frontières et des personnes de nombreux pays continuent de se rendre en RDC, même aujourd'hui, alors que le virus y fait rage. Un patient infecté par le virus Ebola peut quitter le pays à tout moment. La période d'incubation est de 2 à 21 jours », ajoute-t-il.

À ce jour, aucun vaccin ou traitement approuvé n'est disponible pour la souche rare dite « Bundibugyo » du virus responsable de l'épidémie actuelle, centrée sur la province de l'Ituri, en RDC.