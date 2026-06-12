Nigeria : “13 000 terroristes neutralisés sur l'année écoulée”, déclare Tinubu

Le Nigeria a tué plus de 13.000 "terroristes" au cours de l'année écoulée, a déclaré vendredi le président Bola Tinubu, ajoutant que le nombre de morts de l'insurrection djihadiste dans le pays était en baisse de 81% depuis son arrivée au pouvoir en 2023.

"Plus de 13.000 terroristes ont été neutralisés au cours de l'année écoulée", a déclaré le président Tinubu lors d'un discours, sans préciser s'il parlait de 2025 ou des 12 derniers mois.

Le chef d'État nigerian a également indiqué que plus de "124 000 combattants et leurs familles ont déposé les armes depuis 2023 dans le cadre de l'opération "Safe Corridor"".

Le pays le plus peuplé d'Afrique lutte contre une insurrection djihadiste de longue durée dans ses régions du nord, aggravée par les incursions de militants venus du Sahel et de bandes de mercenaires.

L'insurrection, qui a donné naissance à de multiples groupes armés, a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés depuis qu'elle a commencé en 2009 avec un soulèvement du groupe djihadiste Boko Haram.

La crise a également été aggravée par de violents affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans certaines parties des régions du nord-est et du centre, tandis que l'agitation sécessionniste gronde dans le sud-est et que les enlèvements contre rançon sévissent dans les régions du nord-ouest et du centre du pays.

Les troubles se rapprochent du sud-ouest, relativement plus sûr, où plus de 40 étudiants et enseignants ont été enlevés de leurs écoles dans l'État d'Oyo en mai.