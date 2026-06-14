Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Kenya : célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme

Le 9 février 2020, Catherine Amidu asperge le sol d'eau pour faire retomber la poussière avant de balayer l'intérieur de sa maison à Machinga, au Malawi.   -  
Copyright © africanews
ThokoChikondi2020
By Ali Bamba

Kenya

Des personnes atteintes d'albinisme se rassemblent à Nairobi, au Kenya, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, lors d'une manifestation qui propose une série d'activités, dont des dépistages gratuits du cancer.

« Nous célébrons cette journée parce que nous avons connu beaucoup de difficultés », déclare Caxton Osozi, l'un des participants à l'événement.

Caxton Osozi, est atteint d'albinisme et il ajoute : « Mon message à tous ceux qui sont atteints d'albinisme ou qui ne le sont pas, c'est de leur faire savoir que nous faisons partie de la société. »

Tabitha Kilusu est représentante du service clientèle pour le recensement. Elle est également atteinte d'albinisme et explique que : « le dépistage concerne les personnes atteintes d'albinisme. La plupart de nos peaux sont très sensibles à la lumière ; c'est pourquoi nous devons faire un dépistage tous les mois pour éviter que notre peau ne soit touchée par le cancer. »

L'ONU consacre la journée du 13 juin à l'albinisme, une maladie rare, non transmissible et héréditaire, qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.