Kenya : célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme

Des personnes atteintes d'albinisme se rassemblent à Nairobi, au Kenya, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, lors d'une manifestation qui propose une série d'activités, dont des dépistages gratuits du cancer.

« Nous célébrons cette journée parce que nous avons connu beaucoup de difficultés », déclare Caxton Osozi, l'un des participants à l'événement.

Caxton Osozi, est atteint d'albinisme et il ajoute : « Mon message à tous ceux qui sont atteints d'albinisme ou qui ne le sont pas, c'est de leur faire savoir que nous faisons partie de la société. »

Tabitha Kilusu est représentante du service clientèle pour le recensement. Elle est également atteinte d'albinisme et explique que : « le dépistage concerne les personnes atteintes d'albinisme. La plupart de nos peaux sont très sensibles à la lumière ; c'est pourquoi nous devons faire un dépistage tous les mois pour éviter que notre peau ne soit touchée par le cancer. »

L'ONU consacre la journée du 13 juin à l'albinisme, une maladie rare, non transmissible et héréditaire, qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre.