Côte d'Ivoire : face à l'afflux de réfugiés maliens, le pays renforce la sécurité au nord

La Côte d'Ivoire a déclaré qu'elle renforçait la sécurité le long de la frontière qu’elle partage avec le Mali au nord en réponse à un « afflux inhabituel de réfugiés ». Ces déplacements semblent liés aux attaques menées par des groupes armés contre des civils au Mali, pays en proie à une insurrection djihadiste.

Le Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire a donné cette instruction aux responsables militaires après une réunion jeudi, ajoutant que les autorités ivoiriennes s'efforçaient d'enregistrer les demandeurs d'asile.

La déclaration ne précisait pas quels groupes armés étaient à l'origine des violences.

Le Mali, pays enclavé, lutte contre des djihadistes liés à Al-Qaïda qui ont annoncé en septembre un blocus sur le carburant, provoquant de longues files d'attente dans les stations-service de la capitale et contraignant temporairement les écoles à fermer.

La dernière démonstration de force du le Groupe de soutien à l''islam et aux musulmans (GSIM) a suscité des inquiétudes à l'étranger quant à la possibilité qu'il tente à terme d'imposer son autorité sur le pays.

Le GSIM a étendu ses opérations dans l'ouest du Mali tout en progressant dans le sud vers la Côte d'Ivoire.