Mali : l'opposition hausse le ton face à la crise sécuritaire [Africanews Today]

''Un régime qui ‘’confisque le pays sans le protéger’’ c’est ainsi que l’opposition malienne qualifie la junte au pouvoir à Bamako. Cette déclaration intervient dans un contexte de pénurie accrue de carburant qui asphyxie la capitale depuis septembre et la recrudescence des attaques des groupes armés.

La province de Lualaba, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, endeuillée par la mort d’une trentaine de personnes dans l’effondrement d’un pont de fortune sur un site minier. Le bilan pourrait s’alourdir.

La crise entre le président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko toujours d'actualité au Sénégal. D'après la presse sénégalaise, le fossé entre les deux hommes ne cesse de s'agrandir. Alors qu’une médiation aurait été initiée par divers acteurs.

Et Comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda hebdomadaire ave les dates à retenir

Au Nigeria, la Haute Cour fédérale d’Abuja doit rendre son jugement pour le 20 novembre sur l’affaire du séparatiste biafrais Nnamdi Kanu. Arrêté en 2021 après une longue fuite et une extradition controversée du Kenya, Kanu est poursuivi pour terrorisme et diffusion de messages trompeurs.

Johannesburg en Afrique du Sud abrite les 22 et 23 novembre le sommet du G20. Une première sur le sol africain. Ce rassemblement des plus grandes économies du monde est boycotté est par les États-Unis.

Les électeurs en Guinée-Bissau, attendus aux urnes le 23 novembre pour élire leur prochain président et les 102 députés de leur Assemblée. Pour le scrutin présidentiel, Umaro Sissoco Embalo est candidat à sa propre succession.