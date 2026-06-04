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Mali : l'utilisation de certaines motos, interdite en dehors des grands villes

Vue aérienne de Bamako, au Mali, samedi 25 avril 2026   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Mali

Les militaires au pouvoir au Mali ont interdit par un décret gouvernemental, l’utilisation de certaines motos en dehors des grandes villes.

Ce décret intervient alors que le Mali lutte contre une insurrection djihadiste qui plonge la nation du sahel dans une crise sécuritaire. Les motos étant le moyen de transport privilégié des groupes djihadistes du pays.

Le texte stipule que «la circulation des motos d'une cylindrée de 125 cm³ et plus, en dehors des grands centres urbains, est suspendue sur l'ensemble du territoire national».*

Le décret prévoit des exceptions pour Bamako, les capitales régionales et certaines localités urbaines.

Les autorités ont également annoncé une suspension à l’échelle nationale de « l’importation, du transit, de la commercialisation, de la vente et de la distribution gratuite » de motos d’une cylindrée de 125 cm³ ou plus, ainsi que de leurs accessoires.

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