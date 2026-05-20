Mauritanie : les réfugiés maliens racontent leur souffrance

Des larmes mouillaient le voile de Cherifa tandis qu'elle racontait comment son fils avait été décapité par une unité composée de soldats maliens et de paramilitaires russes engagés dans la lutte contre les djihadistes.

Cherifa, une femme d'une soixantaine d'années, faisait partie de la dizaine de réfugiés maliens qui se sont confiés à l'AFP depuis la Mauritanie voisine au sujet des violences brutales infligées aux civils.

Les noms de tous les réfugiés ont été modifiés pour des raisons de sécurité.

« Sa mort est ma plus grande douleur », a déclaré Cherifa d'une voix tremblante, depuis l'intérieur d'un abri rudimentaire en briques.

L'été dernier, son fils est parti vendre des marchandises au Mali, mais à peine quelques kilomètres après avoir franchi la frontière, lui et quatre autres personnes sont tombés sur une patrouille conjointe composée de soldats maliens et de paramilitaires du Corps africain contrôlé par Moscou.

Des éleveurs qui se cachaient à proximité ont raconté par la suite ce qui s'était passé.

« Ils les ont ligotés et leur ont coupé la tête… puis ils ont mis le feu aux marchandises qu’ils transportaient », a déclaré Cherifa.

Personne n'osa aller récupérer les corps avant le lendemain, de peur d'une embuscade ou de pièges cachés.

« Sans défense »

Cherifa a accusé l'armée et les combattants russes de « déverser leur haine sur des personnes innocentes et sans défense ».

Les communautés nomades peules et touaregs ont été particulièrement visées, souvent accusées d'entretenir des liens avec des djihadistes ou des séparatistes.

Depuis son arrivée au pouvoir à la suite du coup d'État de 2020, la junte au pouvoir au Mali s'appuie sur des mercenaires russes — d'abord ceux de Wagner, désormais rebaptisés « Africa Corps ».

Leurs activités ont été largement critiquées par les organisations de défense des droits de l'homme.

D'après les données analysées par l'AFP et fournies par l'observatoire des conflits ACLED, les opérations menées par le gouvernement malien depuis 2020 ont fait plus de 8 500 morts, dont environ la moitié étaient des civils.

Lorsque les Russes accompagnent les forces gouvernementales, jusqu’à 60 % des victimes sont des civils. Lorsqu’ils agissent de leur propre chef, ce chiffre grimpe à 90 %.

Torture

Sous les tentes de fortune des camps de réfugiés situés de l'autre côté de la frontière, la simple évocation des Russes — encore largement connus sous le nom de Wagner — suscite la peur.

Nedoune, un éleveur touareg d'une cinquantaine d'années, a raconté qu'il allait chercher de l'eau il y a deux ans dans la région de Tombouctou, au nord du pays, lorsqu'un convoi l'a repéré.

Après avoir été battu et ligoté, il a raconté avoir été emmené pendant deux jours tandis que les combattants passaient la zone au peigne fin, rassemblant les civils et détruisant les camps.

« Ils ont tout brûlé et tué tous les animaux », a-t-il déclaré sans émotion.

Par une fente dans son turban, il a vu un homme se faire battre «presque à mort» avant qu'on ne lui tranche la gorge et qu'on ne jette son corps hors d'un véhicule.

Nedoune a déclaré avoir ensuite été détenu dans un camp situé au centre du Mali et avoir été torturé pendant quatre jours au cours de ses interrogatoires.

« Ils posaient sans cesse des questions sur les djihadistes : "Les connaissez-vous ? Qui sont-ils ? Où se trouvent-ils ?" »

« Ils te versent de l'eau sur le corps, puis ils te mettent des fils dans les oreilles et t'envoient un courant électrique jusqu'à ce que tu t'évanouisses », a-t-il déclaré à l'AFP.

Il a finalement été libéré après avoir versé une rançon de 310 000 francs CFA (environ 550 dollars).

« Enterré vivant »

Environ 300 000 réfugiés ont fui vers la région désertique du Hodh Chargui, dans l'est de la Mauritanie, pour échapper aux violences qui ravagent le Mali depuis plus d'une décennie.

Depuis 2012, le Mali est en proie à des violences perpétrées par des islamistes radicaux affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, ainsi que par des gangs criminels locaux et des combattants indépendantistes.

Dans la ville frontalière de Fassala, des équipes de l'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) prennent en charge des personnes souffrant de traumatismes graves.

« Nous avons des témoignages faisant état de tortures, notamment de personnes qui affirment avoir été enterrées vivantes », a déclaré Mayoury Savant, coordinateur de Médecins Sans Frontières.

« Nous constatons également des cas de violences sexuelles, qui touchent aussi bien les femmes que les hommes », a-t-elle ajouté.

Ces derniers mois, Hodh Chargui a connu un afflux massif de réfugiés fuyant les ultimatums lancés par les djihadistes, qui leur ordonnaient de quitter certaines zones dans les 24 heures sous peine d'être massacrés.

« Nous vivions en paix »

Des organisations de défense des droits de l'homme ont saisi l'Union africaine afin que les responsables des exactions commises par les forces maliennes et les combattants russes soient traduits en justice.

Les attaques coordonnées menées par les séparatistes touaregs et les djihadistes à la fin du mois dernier ont porté un nouveau coup dur à la junte, notamment avec la prise de Kidal, un bastion rebelle du nord du pays.

Pour les réfugiés, dont beaucoup soutiennent les rebelles touaregs, le retrait des combattants russes de leurs bases du nord a ravivé l'espoir de rentrer chez eux.

Fatima, âgée de 30 ans, a fui son village à la suite des frappes aériennes qui ont eu lieu dans la région de Tombouctou il y a trois ans, mais elle a déclaré à propos des femmes qui sont restées sur place : « Elles ont tout subi, sauf la mort… nous savons que certaines ont été torturées. »

« Avant l'arrivée des Russes, nous vivions en paix », a déclaré Fatima. « S'ils reprennent Tombouctou et les autres villes, je pourrai rentrer chez moi. »