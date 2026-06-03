Bénin : Romuald Wadagni relance les échanges avec le Burkina et le Niger

Le président béninois Romuald Wadagni est arrivé mardi au Niger. Quelques jours seulement après son investiture. Il a été reçu par le général Tiani.

Les autorités béninoises et nigériennes veulent relancer les relations qui lient leurs pays après des années de tensions.

L’économie et la sécurité figurent parmi les axes de coopération alors que les Niamey et Porto-Novo, font face à la menace djihadiste.

"Sur le plan sécuritaire, les deux présidents ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme et du banditisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective de tous les programmes de développement initiés par le gouvernement de leur pays.", a déclaré Bakary Yaou Sangare, ministre nigérien des Affaires étrangères.

Après la capitale nigérienne, l’avion du nouveau président béninois s’est posé mardi aussi sur le tarmac de l’aéroport de Ouagadougou. Romuald Wadagni était attendu au bas de la passerelle par le capitaine Ibrahim Traoré.

Les deux dirigeants ont ensuite échangé au palais de Koulouba. Transport et logistique, investissement et lutte contre le terrorisme, les sujets de coopération ne manquent pas. Une commission mixte entre les deux pays est dans les tuyaux.