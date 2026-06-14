Mondial 2026 : les marocains expérimentent les billets de train à 100 dollars pour le stade

Les supporters du Maroc ont fait l'expérience des célèbres billets de train à 100 dollars pour rallier le MetLife Stadium de New York. À l'occasion de la Coupe du monde, les responsables de New Jersey Transit ont procédé à une augmentation du coût du transport en aller-retour.

Selon The Athletic, le prix du trajet ferroviaire de 29 km entre la gare de Penn Station à New York et le stade coûterait 12,90 dollars.

« Les billets de train coûtaient, je crois, une centaine de dollars l'aller-retour, ce qui est beaucoup plus que d'habitude, mais je comprends qu'ils coupent le transport à tout le monde et qu'ils doivent proposer des solutions de rechange. Il y a beaucoup de sécurité. Il y a plus de trains et cela signifie que je n'ai pas besoin de conduire un jour comme celui-ci. J'aurais aimé qu'il y en ait moins, mais je suis content d'avoir pu l'obtenir », déclare Alia Lahlou, supportrice marocaine de New York.

L'accès à Penn Station est réservé aux détenteurs de billets pour la Coupe du monde pendant les quatre heures précédant chaque match. Les supporters n'entrent dans la gare que selon les créneaux horaires indiqués sur leurs billets de train.

« Bienvenue en Amérique ! Vous mettez la Coupe du monde ici, c'est ce qui va se passer, malheureusement. C'est horrible. Cela n'a pas tué l'esprit, comme vous pouvez le voir, tous les fans sont encore là, tout le monde passe un bon moment, mais vous organisez un événement en Amérique. C'est ce qui va se passer. C'est triste. J'ai payé cent dollars, ce qui est criminel. J'ai des amis qui vivent à New York et qui prennent ce train pour 16 dollars le week-end, si ce n'est plus, alors c'est horrible. Mais c'est comme si mon autre option était de me garer là et que j'allais probablement payer 300 dollars ou prendre un Uber qui était au même prix dans les deux sens. Donc, même si c'est une arnaque, 100 dollars à l'aller comme au retour, c'est une bonne affaire, aussi horrible que cela puisse paraître », ironise Samir Lagouit, supporter marocain de Virginie.

Les usagers réguliers empruntant la ligne vers le New Jersey n'ont pas accès à la gare pendant les périodes de matchs. Les villes hôtes assument la charge financière liée à la sûreté, à la sécurité, à la protection, aux travaux de rénovation des stades et aux transports publics.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a évoqué des estimations faisant état d'un impact économique de 30 milliards de dollars pour les États-Unis, bien que certains responsables municipaux aient exprimé leur scepticisme alors que les organismes concernés cherchent à récupérer leurs coûts.