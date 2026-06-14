Sommet du G7 en France : des analystes évoquent un agenda caché de Trump

Le président américain Donald Trump et d'autres dirigeants de certaines des nations les plus riches du monde se réuniront dans la ville française d'Evian-les-Bains, au bord du lac Léman, du 15 au 17 juin, à l'occasion du sommet du Groupe des Sept.

Sur le papier, il semble que les questions de sécurité mondiale - le Moyen-Orient, l'Ukraine - et l'accès aux ressources essentielles seront en tête de l'ordre du jour de cette année.

Mais Cédric Dupont, professeur de relations internationales à l'Institut universitaire de hautes études de Genève, s'attend à ce que M. Trump mette à l'épreuve la volonté des partenaires de soutenir les États-Unis dans leur compétition à long terme avec la Chine.

"Son programme consiste à contrer la Chine. Il ne s'intéresse pas tant à la Russie, dans une certaine mesure, qu'à la manière dont il peut contrer la Chine et rester l'acteur dominant", a déclaré M. Dupont à l'Associated Press.

L'exclusion de la Chine des sommets du club informel semble toutefois étrange, compte tenu de l'influence considérable qu'elle exerce désormais sur le bien-être et les affaires économiques du monde.

Son économie, gonflée par des décennies de croissance depuis la mort de Mao en 1976, éclipse désormais celles de l'Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et du Canada, pays membres du G7, et il ne reste plus que les États-Unis à rattraper.

La puissance de la Chine a un impact sur tous les pays du G7, de multiples façons.

Elle vend beaucoup plus de marchandises qu'elle n'en achète, annonçant un excédent commercial record de près de 1 200 milliards de dollars en 2025, ce qui est une source de frictions avec les autres puissances industrielles.

Elle contrôle l'approvisionnement en minerais rares essentiels. Ses avancées technologiques et sa puissance militaire croissante donnent des sueurs froides à ses rivaux.

Enfin, la Chine est le premier émetteur mondial de polluants à l'origine du réchauffement climatique.

Tout cela signifie que la Chine sera un éléphant dans la pièce lors du sommet de lundi à mercredi dans la ville thermale alpine d'Évian-les-Bains.

En tant qu'hôte, le président français Emmanuel Macron a prévu du temps pour que les dirigeants discutent de la manière de rééquilibrer le commerce avec la Chine, alors que l'on craint que la montée en flèche des exportations chinoises de voitures et d'autres produits ne ruine les industries du G7.

L'entente entre M. Trump et les autres dirigeants du G7 a été mauvaise ces derniers temps - à cause de la guerre en Iran et d'autres sujets de discorde - mais la Chine pourrait être un sujet qui les unit, a déclaré Cédric Dupont, spécialiste de la politique internationale à l'Institut universitaire de hautes études de Genève.

"L'agenda caché est d'essayer de trouver comment travailler, comment gouverner le monde, sans la Chine", a-t-il déclaré.

"Ils sont préoccupés par les questions de sécurité dans des régions comme le Moyen-Orient, la Corne de l'Afrique, la Russie et l'Ukraine. Ils sont préoccupés par la course technologique, l'IA, les minéraux critiques. Et ils s'inquiètent aussi, un peu moins, mais aussi un peu, de l'environnement, de la manière de passer de l'économie brune à l'économie verte."

Les analystes estiment toutefois que l'admission de la Chine dans le club pourrait nuire à sa cohésion, non seulement parce que le système de gouvernement autoritaire de Pékin, ses intérêts et ses positions sur la Russie, l'Iran et d'autres questions majeures ne sont pas alignés sur ceux des démocraties du G7, mais aussi parce que sa présence pourrait mettre à l'épreuve leurs alliances de longue date.

Les relations de M. Trump avec les autres dirigeants du G7 ont connu des hauts et des bas - et, avec les dirigeants européens en particulier, plus de bas que de hauts depuis le lancement, en février, des bombardements américano-israéliens sur l'Iran.

M. Dupont a également déclaré que les résultats d'Evian pourraient dépendre de l'humeur de M. Trump et de l'accueil que lui réservent les autres dirigeants.

Si M. Trump n'a pas l'impression que les autres chefs d'État sont prêts à aider les États-Unis, il pourrait même partir plus tôt que prévu ou se montrer extrêmement sévère à l'égard des dirigeants européens qui sont, vous savez, des "perdants".

Le président américain a brusquement quitté le sommet 2018 du G7 au Canada après avoir refusé de signer la déclaration commune des dirigeants.

Pendant ce temps, les autorités françaises et suisses imposeront une semaine de restrictions frontalières de type pandémique pour le sommet à partir de lundi, alors que les organisateurs craignent des protestations potentiellement violentes.

À Genève, en Suisse, les chefs d'entreprise et les dirigeants locaux veulent éviter une répétition des manifestations violentes qui ont détruit des vitrines en marge du sommet du G8 en 2003, lorsque la Russie faisait partie du club des nations.

Les manifestations n'ont rien de nouveau autour de ces rassemblements d'élite.

Cette fois, les militants veulent manifester leur frustration face au leadership de Trump sur des questions aussi diverses que les tarifs douaniers, la guerre en Iran et le climat, ou encore souligner ses liens passés avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Le président américain Donald Trump doit s’entretenir avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi en marge du sommet du G7 qui s’ouvre cette semaine en France, a annoncé dimanche la présidence égyptienne.

Dans un communiqué, la présidence a indiqué que M. Sissi devrait tenir une série de réunions bilatérales durant le sommet, « y compris une rencontre bilatérale avec le président américain Donald Trump ».

Selon la même source, les discussions porteront notamment sur « les moyens de résoudre les crises géopolitiques internationales et de faire face à leurs répercussions sur le commerce, l’énergie et les chaînes d’approvisionnement ».