RDC : les populations évitent les hôpitaux publics, face au virus Ebola qui se propage

À Bunia, épicentre de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, les cliniques privées de la ville jouent un rôle majeur dans l'accueil et l'orientation des patients, la population hésitant à se rendre dans les hôpitaux publics par crainte de contracter le virus.

Dans le cadre de la lutte contre le virus, les autorités administratives de Bunia ont demandé aux cliniques privées d'orienter les cas suspects d'Ebola vers l'hôpital général, où se trouve le centre de traitement d'Ebola, mais certains patients sont réticents à ce transfert.

« Certains patients refusent parfois de se rendre à l'hôpital général où se trouve le centre de traitement d'Ebola pour une consultation parce qu'ils ne veulent pas y aller », a déclaré à l'Associated Press le Dr Sila Jakwonga, directeur médical de la clinique Citadelle, un établissement privé.

Les attaques de résidents en colère contre le personnel de santé, le scepticisme de certains habitants et les conflits armés dans les points chauds continuent de compromettre les efforts déployés pour mettre fin à l'épidémie d'Ebola déclarée le 15 mai, causée par une forme sévère de la maladie.

Les ressources limitées des centres de santé privés exposent également les travailleurs de la santé au risque de contracter Ebola.

« Nous n'avons pas encore reçu de subventions ou de soutien de la part des différents partenaires impliqués dans la lutte contre Ebola. Pour l'instant, nous ne comptons que sur nos propres ressources », a déclaré le Dr Jean-Marc Shimbi, directeur de la clinique Marie-Claire Vandekerckhove.

Ebola se propage dans de nouvelles zones dans le nord-est de la République démocratique du Congo.

L'épidémie d'Ebola se propage dans de nouvelles régions du nord-est de la République démocratique du Congo et est plus importante que ce qui avait été détecté jusqu'à présent, a averti vendredi l'Organisation mondiale de la santé.

Il reste encore beaucoup à faire pour contenir le virus, a déclaré l'OMS, la capacité des lits d'isolement étant bien inférieure aux besoins anticipés, compte tenu de la manière dont le virus se propage.

Depuis que l'épidémie a été déclarée le 15 mai, 676 cas d'Ebola ont été confirmés, dont 136 décès en RDC, selon les derniers chiffres de l'OMS.

Il y a 119 autres cas suspects, tandis que 32 patients se sont rétablis.

Il n'existe aucun vaccin ou traitement approuvé pour la rare espèce Bundibugyo du virus responsable de l'épidémie actuelle, qui est centrée sur la province de l'Ituri, des cas ayant également été détectés dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

« La flambée continue de s'étendre à la fois en termes de nombre de cas et de répartition géographique », a déclaré Olivier Le Polain, responsable de l'épidémiologie et de l'analyse de la riposte à l'OMS.

Recherche des contacts

S'exprimant depuis Beni, dans le Nord-Kivu, il a déclaré que des cas étaient identifiés presque quotidiennement dans de nouvelles zones de santé au sein des trois provinces touchées.

« Cela reflète vraiment l'ampleur de cette épidémie : une ampleur bien plus grande que ce qui est détecté, et la grande mobilité de la population », a-t-il déclaré aux journalistes à Genève.

M. Le Polain a déclaré que si, au cours des dernières semaines, les cas survenus dans de nouvelles zones pouvaient être attribués à des déplacements à partir des points chauds, aujourd'hui, « nous observons également une propagation au sein de la communauté locale dans de nouvelles zones ».

« Il y a encore beaucoup d'angles morts dans certaines zones à haut risque », a-t-il ajouté.

M. Le Polain a déclaré que la recherche des contacts restait en deçà des niveaux idéaux, avec un peu plus de 70 % des contacts correctement retrouvés.

« C'est une amélioration considérable par rapport à la situation qui prévalait il y a une semaine ou deux, mais c'est encore trop peu pour assurer un contrôle approprié », a-t-il déclaré.

« La surveillance peut être renforcée, mais si vous n'avez pas d'espace où placer vos patients en toute sécurité, cela devient très difficile », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que, « par rapport à l'évolution de l'épidémiologie », la capacité actuelle de 250 lits d'isolement dans les provinces touchées ne serait pas suffisante et devrait être augmentée « assez rapidement ».

Impact attendu sur les enfants

L'agence des Nations unies pour l'enfance, l'UNICEF, a mis en garde contre une augmentation probable du nombre de cas chez les enfants par transmission domestique dans les semaines à venir.

De retour de Bunia, la capitale de l'Ituri, Douglas Noble, responsable mondial de l'UNICEF pour Ebola, a déclaré que, dans la province, plus de la moitié des enfants âgés de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique.

« Le fait est qu'il s'agit d'enfants déjà très vulnérables », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Au fur et à mesure que l'épidémie évolue, nous devons nous préparer à une augmentation de la transmission domestique, ce qui signifie que nous pourrions voir davantage d'enfants touchés dans les jours à venir », a-t-il déclaré, en se basant sur les précédentes crises d'Ebola.

« Nous nous y attendons et nous prenons des mesures dans nos interventions... pour y répondre », a-t-il déclaré aux journalistes.

L'épidémie s'est également propagée au-delà de la frontière avec l'Ouganda, qui a enregistré 19 cas confirmés, dont deux décès.

L'agence sanitaire de l'Union africaine a déclaré jeudi que la situation en Ouganda était « sous contrôle ».

L'OMS classe le risque d'Ebola comme très élevé en RDC, élevé en Ouganda, élevé dans les pays partageant des frontières terrestres avec la RDC et l'Ouganda, et faible ailleurs.