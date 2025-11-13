Mali : la prise de contrôle par les djihadistes "improbable", selon Diop

Le ministre des Affaires étrangères estime que la prise de contrôle du Mali par les djihadistes est très improbable. S’exprimant à l’occasion de l’exposition de défense BAMEX’25 à Bamako, Abdoulaye Diop, a précisé que les insurgés ne font pas le poids face aux forces de sécurité du pays.

Des militants liés à Al-Qaïda tentent de bloquer l'approvisionnement en carburant de la capitale. Une situation qui a poussé les pays occidentaux à exhorter leurs citoyens à quitter le pays craignant qu'ils ne tentent à terme d'imposer leur autorité sur le Mali.

La réponse du ministre malien des Affaires étrangères était la première réponse du gouvernement aux craintes sécuritaires.

Le Mali est aux prises avec des djihadistes liés à Al-Qaïda qui, en septembre, ont annoncé ce qu'ils ont décrit comme un blocus des carburants qui a entraîné de longues files d'attente dans les stations-service de la capitale et a temporairement forcé les écoles à fermer leurs portes.

L'Union africaine a appelé dimanche à une réaction internationale urgente face à l'aggravation des conditions de sécurité. Une annonce qui reflète, selon M. Diop, une mauvaise compréhension des conditions sur le terrain.

Malgré ces inquiétudes, de nombreuses écoles ont rouvert leurs portes cette semaine et Bamako accueille une exposition sur la défense à laquelle participent des entreprises turques.

Abdoulaye Diop a déclaré que le Mali parvenait à atténuer les effets du blocus du carburant qui est pour lui un moyen de provoquer des troubles pour conduire au renversement du gouvernement militaire qui a pris le pouvoir après les coups d'État de 2020 et 2021.