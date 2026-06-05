Mali : une récompense de 3,5 millions de dollars pour le chef d'Al-Qaïda au Sahel

Les dirigeants militaires du Mali ont offert jeudi une récompense de 3,5 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation ou la neutralisation du chef de la branche d'Al-Qaïda au Sahel.

Iyad Ag Ghaly, ancien diplomate malien et rebelle touareg est le chef du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM). Faisant l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, il est également l'homme le plus recherché de la région du Sahel en tant que chef de la plus grande force djihadiste combattant les juntes au pouvoir dans de nombreux États de la région.

Depuis sa création en 2017, son JNIM a été accusé d'avoir perpétré plusieurs attaques audacieuses contre les autorités militaires.

Le ministère de la Sécurité a annoncé à la télévision nationale, qu’il offrait une prime de deux milliards de francs CFA (3,5 millions de dollars) pour toute information permettant la « capture ou la neutralisation » de Ghaly et 2,5 millions de dollars pour l’un de ses adjoints, Amadou Kouffa.

Il a également offert une récompense en espèces pour des renseignements concernant deux chefs rebelles touaregs.

Le Mali est confronté depuis près d’une quinzaine d’années à des troubles menés par le JNIM et des combattants associés au groupe État islamique, ainsi que par des gangs criminels. Le pays est dirigé par l’armée depuis un coup d’État en 2020.