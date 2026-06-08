Nigeria : 360 otages libérés par l'armée nigériane dans un bastion de Boko Haram

L’armée nigériane dit avoir libéré dimanche 360 personnes enlevées par Boko Haram dans le sud de l’État de Borno, dans le nord-est du pays.

Selon le communiqué de l’armée, l’opération a été menée dans les monts Mandara, qui font partie du fief du groupe terroriste. Abuja accentue la pression sur les djihadistes, le mois dernier, les autorités nigérianes ont annoncé qu'une opération conjointe menée avec les États-Unis avait permis d'éliminer 175 combattants de l'ISWAP.

Le Nigeria est confronté à une grave crise sécuritaire, notamment dans sa partie nord, où plus d'une décennie d'insurrection jihadiste, combinée à la multiplication des enlèvements contre rançon et à l'exploitation minière illégale, continue de fragiliser la stabilité de la région.

Selon les Nations unies, le conflit dans le nord-est du Nigeria a causé la mort de milliers de personnes et contraint des millions d'autres à fuir leurs foyers. Malgré les engagements répétés du président Bola Tinubu à mettre fin à l'insécurité, de nombreux analystes estiment que les mesures prises restent insuffisantes pour assurer la protection des populations.