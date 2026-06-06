Mali : une vidéo de propagande illustre les évolutions stratégiques du JNIM

Le groupe armé JNIM, affilié à Al-Qaïda, a diffusé une vidéo de propagande montrant l'attaque menée le 25 avril dernier contre le camp militaire et l'aéroport de Sévaré, près de Mopti, dans le centre du Mali.

Cette attaque contre Sévaré faisait partied’une série d’assauts coordonnés contre plusieurs villes maliennes, menés par les jihadistes du JNIM et les séparatistes touareg du Front de libération de l'Azawad (FLA).

Ce document de propagande illustre les évolutions stratégiques du JNIM, selon l’analyste Bakary Sambe, directeur du Timbuktu Institude.

"Le JNIM a montré sa capacité à pénétrer l’espace urbain, à pénétrer des espaces hyper stratégiques comme l’aéroport et le camp [militaire] de Sévaré, mais aussi d’inquiéter aussi bien l’armée malienne que ses alliés de la Russie," souligne M. Sambe.

Les attaques coordonnées menées en avril ont abouti à la reprise de la ville de Kidal par les séparatistes et à l'assassinat du ministre malien de la Défense Sadio Camara à Kati, près de Bamako.

Ces attaques ont aussi fait 16 blessés selon le bilan annoncé par le gouvernement malien.

"Ce que le JNIM a réussi à faire, c'est d'installer le Mali progressivement dans un état ni de paix ni de guerre, et dans ce clair-obscur, déployer une stratégie de plus en plus offensive" explique Bakary Sambe, qui souligne aussi l’émergence de figures comme Bina Diarra, l'un des porte-paroles du JNIM, pour imposer le groupe "comme un acteur politique légitime."

La diffusion de cette vidéo de propagande intervient alors que les autorités maliennes ont annoncé des récompenses pour toute information permettant de localiser ou de livrer les responsables du JNIM, illustrant la poursuite de la stratégie de lutte antiterroriste contre le groupe.