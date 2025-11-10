Réouverture de stations-services et d'écoles au Mali, malgré le blocus des jihadistes

Au Mali, certaines stations-services et des établissements scolaires ont commencé à rouvrir après deux semaines de fermeture.

Fin octobre, les autorités avaient annoncé la fermeture temporaire des écoles face à grave pénurie de carburant que traverse le pays.

La capitale Bamako est soumise à blocus par les groupes terroristes du JNIM, perturbant fortement la vie quotidienne.

Plus de 100 camions citernes ont été détruits, plusieurs personnes ont été tuées et les chauffeurs ont été pris en otage sur les routes menant à Bamako.

Dimanche, l'Union africaine a appelé à une "action internationale urgente" pour lutter contre l'extrémisme au Mali.

L'organisation a également condamné l'enlèvement de trois ressortissants égyptiens au Mali.

Plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, ont conseillés à leurs ressortissants de quitter immédiatement le pays.