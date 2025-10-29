L'ambassade des USA exhorte les Américains à quitter le Mali

L'ambassade des Etats-Unis au Mali a demandé aux citoyens américains de quitter le pays par avion en raison des menaces terroristes.

Alors qu’un groupe djihadiste a imposé un blocus des importations de carburant qui engendre une grave crise dans le pays, l’ambassade américaine à Bamako a exhorté sur son site internet mardi, ses citoyens à utiliser l’aviation commerciale pour quitter le pays, conseillant de ne pas emprunter les routes terrestres pour partir. Il s'agit de la deuxième alerte de l'ambassade en trois jours, après celle du 25 octobre, qui déconseillait aux citoyens américains de se rendre au Mali pour des raisons de "criminalité, terrorisme, enlèvement" et autres.

Le groupe Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), lié à Al-Qaïda, a annoncé en septembre qu'il imposait un blocus aux camions-citernes entrant au Mali dans le cadre de sa lutte contre les autorités militaires du pays. Les combattants du groupe ont incendié plus de 100 camions, paralysant ainsi l'approvisionnement en carburant du pays.

Le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles et des universités dans tout le pays en raison des perturbations des déplacements causées par la pénurie de carburant. Le JNIM est l'un des nombreux groupes armés opérant au Sahel, une vaste bande de désert semi-aride s'étendant de l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest, où une insurrection se propage rapidement avec des attaques à grande échelle.