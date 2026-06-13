Le président somalien accuse Israël de tirer parti du différend avec le Somaliland

Fin décembre 2025, Israël a reconnu la région séparatiste du Somaliland comme un État souverain indépendant.

Le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, a dénoncé samedi la reconnaissance du Somaliland par Israël, accusant Tel-Aviv d’exploiter le conflit entre Mogadiscio et cette région séparatiste.

Il a déclaré que la reconnaissance de cette région par Israël marquait l’un des jours les plus sombres de l’histoire de la Somalie.

« Tel-Aviv tire parti du conflit de longue date entre Mogadiscio et Hargeisa », a déclaré M. Mohamud lors d’une interview accordée à Dawan TV, une chaîne de télévision locale basée à Mogadiscio.

Il a ajouté que Mogadiscio avait envisagé deux voies possibles pour régler la question de la région séparatiste et qu’elle avait choisi le dialogue et la persuasion plutôt que la force.

« Même si cela a pris plus de 30 ans, c'était l'approche la plus appropriée compte tenu des circonstances », a-t-il déclaré.

La Somalie n’a jamais établi de relations diplomatiques avec Israël, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il considérait Israël comme un agresseur du peuple palestinien.

Israël a reconnu la région séparatiste du Somaliland comme un État souverain indépendant fin décembre 2025.

Le Somaliland, qui n’a pas obtenu de reconnaissance officielle depuis qu’il a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, fonctionne comme une entité administrative, politique et sécuritaire indépendante de facto.

Le gouvernement somalien refuse de reconnaître le Somaliland comme un État indépendant, le considère comme faisant partie intégrante de son territoire et considère tout accord ou engagement direct avec lui comme une violation de la souveraineté et de l'unité de la Somalie.