Des centaines de victimes d'enlèvements libérées par les djihadistes nigérians

Plusieurs centaines de personnes enlevées par Boko Haram plus tôt cette année dans un village de l’État de Borno, dans le nord-est du pays, ont été libérées ce week-end, ont déclaré dimanche un sénateur et un responsable local de la jeunesse.

Les enlèvements, souvent contre rançon, sont devenus une tactique clé des djihadistes de Boko Haram dans leur insurrection contre l’État nigérian, qui dure depuis 17 ans et se concentre principalement dans le nord-est.

Samaila Kaigama, président de la Borno South Youth Alliance (BOSYA), a déclaré que son groupe « avait obtenu la libération des 416 femmes et enfants enlevés à Ngoshe ».

Ils ont été libérés samedi, a déclaré M. Kaigama aux journalistes.

Mohammed Ali Ndume, sénateur de l’État de Borno, a confirmé cette libération à l’AFP.

On ignore pour l’instant comment la libération des victimes a été obtenue.

Par ailleurs, l’armée a déclaré avoir mené une « opération de sauvetage fondée sur le renseignement » qui a permis de libérer 360 personnes.

Les victimes avaient été détenues par des militants de Boko Haram « dans des conditions difficiles après avoir été enlevées dans plusieurs communautés, en particulier dans la région de Ngoshe », a-t-elle précisé.

« Malheureusement, deux nourrissons sont décédés d'épuisement dû à une captivité prolongée et à un terrain accidenté », a déclaré Daniel Bwala, porte-parole du président Bola Tinubu, sur les réseaux sociaux.

Le communiqué de l'armée indique que les troupes avaient recueilli des renseignements et mené des « opérations psychologiques » pour semer « la méfiance au sein des rangs des insurgés » avant « le début de la phase d'assaut ».

Les militants avaient exigé des millions de nairas de rançon pour les otages de Ngoshe.

Les autorités nigérianes nient avoir versé des rançons, bien que les analystes affirment qu’il s’agit d’une pratique courante, tant de la part du gouvernement que des familles des victimes.

Les différents groupes armés du Nigeria, notamment les djihadistes, les bandes de « bandits » et les séparatistes, ont provoqué une crise des enlèvements à travers le pays qui a rapporté quelque 1,66 million de dollars en rançons entre juillet 2024 et juin 2025, selon un rapport de SBM Intelligence, un cabinet de conseil basé à Lagos.

Ngoshe se trouve à moins de 10 kilomètres de la frontière camerounaise, dans les collines de Gwoza, un bastion de Boko Haram, et a fait l’objet d’attaques répétées.

Depuis son émergence en 2009 avec le soulèvement de Boko Haram, l'insurrection djihadiste au Nigeria, qui a donné naissance à de multiples groupes armés, a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes.