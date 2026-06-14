Mondial 2026 : défaite d'Haïti face à l'Écosse et sensation du Maroc face au Brésil

De nombreux supporters d'Haïti ont suivi la défaite de leur équipe nationale face à l’Écosse, 1 but à 0, dans le groupe C de la Coupe du monde 2026.

Samedi, au stade de Boston aux États-Unis, les Grenadiers ont longtemps résisté, mais ont fini par céder face à une équipe écossaise qui signe sa première victoire en Coupe du monde depuis 36 ans.

Dans l’autre rencontre du groupe, le Maroc a créé la sensation en tenant le Brésil en échec, un but partout. Les Lions de l’Atlas avaient ouvert le score avant de voir Vinícius égaliser pour la Seleção. Un résultat qui relance totalement la course à la qualification.

Dans le groupe B, le Qatar a arraché un précieux match nul face à la Suisse, un partout. Les Qataris ont égalisé dans les dernières minutes et décrochent ainsi le premier point de leur histoire en Coupe du monde.

Enfin, l’Australie a parfaitement lancé sa campagne dans le groupe D avec une victoire 2 buts à 0 contre la Turquie. Un succès convaincant qui place déjà les Socceroos en bonne position avant la suite de la compétition.

Une journée marquée par plusieurs surprises et des groupes plus ouverts que jamais dans cette Coupe du monde 2026.