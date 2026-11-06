Maroc : le Musée de la Culture Juive Marocaine a ouvert ses portes à Fès

Au cœur de l’ancien quartier juif de Fès, un musée dédié au patrimoine culturel judéo-marocain invite à redécouvrir plusieurs siècles d’histoire, de traditions et de vie communautaire.

L’établissement entend préserver la mémoire d’une composante ancienne de la société marocaine et transmettre cet héritage aux jeunes générations.

Déployée sur deux niveaux, l’exposition permanente retrace, au rez-de-chaussée, plus de 2 500 ans de présence juive au Maroc. Le premier étage est consacré à l’organisation sociale et institutionnelle de la communauté, notamment à travers l’histoire des synagogues, des écoles hébraïques et des tribunaux rabbiniques.

Les collections réunissent des costumes traditionnels, des bijoux, des instruments de musique, des œuvres d’art, des archives, ainsi que des documents et manuscrits anciens rédigés en hébreu. Autant de témoignages matériels qui illustrent l’enracinement de la communauté juive dans l’histoire du royaume et ses échanges avec les autres composantes de la société.

Pour l’anthropologue Faouzi Skali, cette histoire commune a largement contribué à façonner l’identité marocaine. Il rappelle notamment l’arrivée des Juifs séfarades après la Reconquista espagnole, ainsi que la présence du judaïsme dans le monde amazigh bien avant cette période. Une dynamique historique qui a nourri les relations entre Amazighs, Arabes, juifs et musulmans.

Le Grand rabbin de Casablanca, Joseph Israël, souligne également la portée historique des pièces exposées. Photographies, pierres tombales, écrits et manuscrits attestent, selon lui, de l’ancienneté de la présence juive au Maroc et des relations entretenues avec les populations musulmanes. Il voit dans ce musée un outil de transmission et une véritable leçon d’histoire destinée aux jeunes générations.

Si la communauté juive résidant aujourd’hui au Maroc ne compte plus qu’environ 3 000 personnes, son héritage dépasse largement les frontières du royaume. Serge Berdugo, président de la Fondation pour le patrimoine culturel judéo-marocain, estime à près d’un million le nombre de Juifs d’origine marocaine établis à travers le monde. Beaucoup demeurent profondément attachés à leurs racines et à leur identité marocaine.

Au-delà de la préservation d’un patrimoine communautaire, le musée entend ainsi rappeler la profondeur d’une histoire partagée. À Fès, ville historiquement marquée par les échanges intellectuels et spirituels, cette initiative contribue à faire vivre la mémoire d’une diversité culturelle qui participe depuis des siècles à la construction de l’identité nationale.