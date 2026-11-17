La visite du pape Léon XIV à Zaña, dans le nord du Pérou, met en lumière l'héritage africain et la diversité culturelle de cette région.

Avant son élection à la tête de l'Église catholique, le souverain pontife s'était rendu à plusieurs reprises dans la région de Lambayeque, lorsqu'il était évêque local. Il y avait noué des liens étroits avec les populations rurales et marginalisées.

Zaña occupe une place particulière dans l'histoire du pays. La ville est notamment un haut lieu de la mémoire afro-péruvienne. Son musée retrace, à travers des objets et des archives historiques, l'histoire des populations africaines déportées dans la région pendant la période coloniale et de leurs descendants.

La ville est également liée à saint Toribio de Mogrovejo, archevêque du XVIe siècle connu pour avoir défendu les droits des populations locales sous la domination espagnole.

Pour son retour à Zaña en tant que pape, Léon XIV a souhaité réunir différentes communautés. Il a notamment invité des représentants des peuples autochtones Incahuasi et Cañaris, ainsi que des délégations afro-péruviennes venues de toute la région, à se retrouver devant l'église principale de la ville.

Une reconnaissance saluée par les habitants et les responsables communautaires, qui y voient un moment important pour la visibilité de leur identité et de leur héritage culturel.

Sur les murs de Zaña, fresques et banderoles de bienvenue témoignent de la fierté des habitants, heureux de voir leurs racines africaines mises en lumière sur la scène internationale.