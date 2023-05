Le pèlerinage de la Ghriba au cœur des traditions des juifs tunisiens

Chaque année, l'île de Djerba attire des milliers de pèlerins qui visitent la synagogue millénaire de la Ghriba, mais aussi de nombreux descendants de la diaspora en quête d'une identité judéo-tunisienne.

Organisé chaque année le 33e jour de la Pâque, ce pèlerinage de deux jours est au cœur des traditions des juifs tunisiens.

La Tunisie espère accueillir au moins 7 000 pèlerins cette année, contre 4 000 en 2022.

Selon René Trabelsi, ancien ministre tunisien du tourisme, "les visiteurs sont témoins de la coexistence à Djerba, ils voient comment les gens vivent en paix et en harmonie. C'est une chose naturelle pour nous, et pour les étrangers, c'est une chose positive ici en Tunisie."

Le pèlerinage de la Ghriba marque le début de la saison touristique en Tunisie.

C'est aussi un événement important pour l'économie djerbienne. Plusieurs nationalités sont attendues : Des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la France, etc.

Comme à l'accoutumé, les pèlerins se rendent à la synagogue d'el-Ghriba, la plus grande en Afrique et l'une des plus anciennes du monde.