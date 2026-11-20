Après la restitution de 26 œuvres en 2021, le Bénin adresse une nouvelle demande à la France pour récupérer des biens issus de la colonisation.

Formulée en 2025, cette requête porte sur 35 œuvres conservées au musée du Quai Branly. Parmi elles figurent notamment une sculpture du dieu Gou et des armes anciennes.

Un comité d’experts doit désormais se réunir pour déterminer si les biens réclamés répondent aux critères fixés par la loi-cadre sur les restitutions coloniales, votée en mai 2026.

Ce texte permet de restituer des biens issus de la colonisation sans avoir à faire voter une loi spécifique pour chaque dossier. Il constitue ainsi une dérogation au principe qui interdit la cession des collections publiques.

Il s'agit de l'un des engagements du président Emmanuel Macron, qui avait promis en 2017 d'accélérer les restitutions des biens pillés pendant la colonisation. Un sujet politique sensible qui concerne également d'autres pays européens, comme l'Allemagne et la Belgique.

Depuis cet engagement, les restitutions aux pays africains restent peu nombreuses. Le Sénégal a notamment récupéré le sabre d'El Hadj Omar en 2020, tandis que le tambour parleur confisqué à la Côte d'Ivoire en 1916 a été restitué début 2026.

Le musée du Quai Branly, principal établissement concerné par la nouvelle demande béninoise, conserve près de 79 000 œuvres d'Afrique subsaharienne, selon un rapport publié en 2018.