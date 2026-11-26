Le Musée Yves Saint Laurent Marrakech consacre une exposition à l’artiste américain Dan McCleary, qui porte un regard inédit sur la richesse botanique du Jardin Majorelle. Réunissant plus de cinquante œuvres réalisées sur le motif, cette exposition invite à redécouvrir la nature à travers le prisme de l’observation et de la peinture.

Les plantes du célèbre Jardin Majorelle, à Marrakech, sont au cœur d’une exposition consacrée au peintre américain Dan McCleary au Musée Yves Saint Laurent Marrakech. Intitulée Dan McCleary – Jardin Majorelle, elle rassemble plus de cinquante œuvres, parmi lesquelles des dessins, des aquarelles, des peintures à l’huile et des compositions à l’encre sur papier.

L’artiste a réalisé ses œuvres directement au contact des végétaux, sans recourir à la photographie. Une démarche qui lui a permis d’en saisir les détails et les singularités, tout en développant une relation intime avec ses sujets. « Lorsque l’on observe réellement quelque chose, on le perçoit différemment. La beauté apparaît davantage », explique-t-il.

Le projet s’est développé au fil de deux séjours, au printemps et à l’automne. Lors de sa première résidence, en mai, McCleary a dû composer avec les fortes chaleurs de Marrakech, qui accéléraient le séchage de ses aquarelles. À l’automne, il a privilégié la peinture à l’huile, une technique exigeant un processus de travail différent. L’exposition présente ainsi plusieurs variations autour de la flore du jardin, notamment des représentations de cactus à l’encre.

Cette immersion dans l’univers végétal constitue une facette singulière du travail de Dan McCleary, davantage connu pour ses représentations de personnages et de scènes de la vie quotidienne à Los Angeles. À travers cette série, le peintre entend rendre hommage à la beauté des plantes, dont il souligne la richesse et la diversité.

Ouverte au public depuis le 14 novembre 2026, l’exposition Dan McCleary – Jardin Majorelle se tiendra jusqu’au 9 novembre 2027 au Musée Yves Saint Laurent Marrakech.