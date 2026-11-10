Mali : "Sogo bò" quand les animaux dansent, une tradition à préserver

Au Mali, les animaux dansent, chantent et racontent des histoires. Une tradition populaire appelée « Sogo bò », qui mêle masques, marionnettes, musique et danse. Un patrimoine culturel ancestral que le musée des Confluences, à Lyon, met à l’honneur.

Des animaux qui prennent vie, des masques sculptés, des marionnettes qui virevoltent au rythme des percussions. Bienvenue dans l’univers du Sogo bò, littéralement « les animaux sortent » en langue bamanan. Pratiqué dans plusieurs communautés du centre-ouest du Mali, notamment le long du fleuve Niger, ce théâtre populaire est bien plus qu’un spectacle. Il est au cœur de la vie sociale des villages. Les représentations mêlent récits mythologiques, scènes de la vie quotidienne, chants et danses. Chaque personnage possède sa propre identité et contribue à transmettre les histoires et les valeurs de la communauté.

Derrière ces spectacles, toute une organisation collective. Les jeunes apprennent à fabriquer et à manipuler les masques et les marionnettes. Les chants, notamment portés par les femmes, accompagnent les représentations et en enrichissent les récits. Une transmission entre générations qui contribue à renforcer les liens sociaux.

On dit que le Sogo bo a vu le jour sur les rives du fleuve Niger, dans la culture Bozo. Et en fait, ce sont, voilà les deux, les deux parties de l'exposition qui se répondent le village et le fleuve, explique Yoann Cormier, Chef de projet de l’exposition.

Pour préserver cet héritage, plusieurs initiatives culturelles ont vu le jour au Mali, notamment à travers des festivals dédiés aux masques et aux marionnettes. Inscrit depuis 2014 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco, le Sogo bò continue ainsi de faire vivre une mémoire collective. À Lyon, le musée des Confluences présente 110 objets issus notamment de la donation de Sonia et Albert Loeb, collectionneurs passionnés par cet art malien. Une exposition immersive qui restitue l’atmosphère des fêtes villageoises et invite le public à découvrir un patrimoine vivant.

Mais aujourd’hui, cette tradition est fragilisée. L’insécurité, les difficultés économiques et les bouleversements environnementaux affectent les communautés et leur capacité à organiser ces manifestations culturelles.