Okunoshima, l'île aux lapins du Japon, cache une usine chimique de l'armée impériale

Aujourd'hui connue sous le nom de « Rabbit Island », Okunoshima a attiré environ 200 000 visiteurs l'an dernier, dont la plupart venaient photographier les animaux apprivoisés qui arpentent ses sentiers côtiers. Pourtant, derrière cette réputation idyllique se cache un sombre secret lié à la guerre : entre 1929 et 1945, l'Armée impériale japonaise exploitait sur l'île une usine clandestine d'armes chimiques, faisant disparaître Okunoshima des cartes officielles pour en dissimuler la production. Aujourd'hui, les vestiges décharnés d'une centrale électrique de temps de guerre et d'anciens dépôts de stockage de produits chimiques ponctuent le paysage, tandis que le Musée du gaz toxique d'Okunoshima documente le fonctionnement de l'usine à travers des masques à gaz de travailleurs, des photographies d'époque et des appareils de production. Le directeur du musée, Kazuhito Takahashi, souligne que de nombreux visiteurs du pays arrivent en sachant peu de choses sur ce qui s'est passé sur l'île et ne découvrent son histoire sombre qu'après s'y être rendus pour les lapins. Portée par des visites guidées destinées aussi bien aux élèves qu'aux voyageurs, la saisissante opposition entre la faune paisible de l'île et ses ruines militaires hantées a fait d'Okunoshima un carrefour inattendu entre loisirs et réflexion historique.