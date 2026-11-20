Au Bhoutan, la peinture sur bois traditionnelle colore tout le royaume

Munis d'un pinceau fin et de couleurs préparées à la main, le peintre traditionnel Karma Wangchuk insuffle la vie à de simples pièces de bois grâce à des dragons élaborés et des motifs raffinés, en pratiquant le Shing Tshon, un art de la peinture sur bois vieux de plusieurs siècles qui donne à l'architecture bhoutanaise sa vitalité caractéristique. Des maisons privées et monastères aux bâtiments publics et passerelles piétonnes, ces décors colorés, souvent traversés de prières bouddhistes et de symboles sacrés, sont omniprésents dans ce royaume de l'Himalaya. Protégé par des normes de construction publiques qui valorisent les styles traditionnels, le Shing Tshon est profondément enraciné dans l'identité nationale du Bhoutan. Pour que ce savoir-faire continue de prospérer parallèlement à une modernisation rapide, le National Institute for Zorig Chusum à Thimphu forme de jeunes apprentis aux 13 arts et métiers traditionnels, afin que le bois peint si caractéristique du pays reste bien visible sur les nouvelles constructions comme sur les monuments anciens.