Israël : des Juifs éthiopiens se rassemblent pour célébrer le Sigd

Des Juifs éthiopiens ont célébré lundi à Jérusalem, la fête du Sigd. À l'origine, c'était un jour d’introspection et de prière pour implorer le retour en Israël à l’origine.

Chose faite depuis, en effet lors de la guerre civile que l’Éthiopie a connue en 1991, l’Etat hébreu a lancé l’opération Salomon qui a permis l’évacuation de 14 500 juifs éthiopiens en moins de deux jours.

Les chefs religieux juifs éthiopiens, appelés « Kessim », ont guidé la communauté juive éthiopienne lors de la fête

''Nous avons rencontré toutes les tribus, ainsi que celles qui ne sont pas encore venues, mais qui, avec l’aide de Dieu, viendront. Les douze tribus viendront, si Dieu le veut. Certaines ne sont pas encore revenues, mais d’autres sont déjà de retour. L’intégration est bonne aujourd’hui, béni soit Dieu. Notre peuple réussit, cette génération a progressé, nous sommes bien intégrés auprès de nos voisins, le peuple israélien.'', raconte Michael Maharat, chef religieux de Kes.

Un petit nombre de Juifs reste en Éthiopie, empêchés de s’installer en Israël par des obstacles administratifs, malgré le militantisme de leurs proches en Israël pour faire venir l’ensemble de la communauté.