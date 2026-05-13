Éthiopie : la marathonienne Yebrgual Melese est décédée à 36 ans

La marathonienne éthiopienne Yebrgual Melese est décédée à l’âge de 36 ans après avoir été victime d’un malaise lors d’un entraînement mardi, a annoncé la Fédération éthiopienne d’athlétisme.

Selon plusieurs médias locaux, l’athlète se préparait pour une course prévue le 24 mai à Ottawa lorsqu’elle a subi une urgence médicale soudaine dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

Transportée d’urgence à l’hôpital, elle n’a pas survécu malgré les efforts du personnel médical. Les causes exactes de son décès n’ont pas été rendues publiques.

Yebrgual Melese était l’une des figures du fond éthiopien. Au cours de sa carrière, elle avait remporté plusieurs marathons prestigieux, notamment à Houston Marathon, Prague Marathon et Shanghai Marathon.

Elle avait également signé l’un de ses meilleurs résultats en 2015 en terminant deuxième du Chicago Marathon, l’une des épreuves majeures du marathon mondial.

Sa dernière apparition en compétition remontait au marathon de Pékin en mai 2025, qu’elle n’avait pas réussi à terminer.

Dans un communiqué, la Fédération éthiopienne d’athlétisme a exprimé sa profonde tristesse :

« La Fédération éthiopienne d’athlétisme exprime sa profonde douleur après la disparition soudaine de cette athlète héroïque et présente ses condoléances à sa famille, ses amis et ses supporters. »

La disparition de Yebrgual Melese suscite une vive émotion dans le monde de l’athlétisme, en Éthiopie comme à l’international.