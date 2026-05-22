Coupe du Monde 2026 : le Sénégal dévoile sa liste

Sénégal
A quelques semaines du début de la Coupe du Monde en Amérique du Nord, le Sénégal a publié la liste de 28 joueurs, dont deux seront écartés d'ici début juin.
Leurs noms sont enfin connus : 28 Lions, soigneusement sélectionnés par Pape Thiaw, figurent sur la liste officielle de la Fédération sénégalaise de Football, publiée jeudi 21 mai.
Parmi eux, des noms connus, tel qu'Idrissa Gana Gueye au milieu, qui participera ainsi à la troisième Coupe du Monde de sa carrière, ou Kalidou Koulibaly, un incontournable de la défense.
Mais il y a aussi des surprises : on découvre notamment Bara Sapoko Ndiaye, joueur du Bayern Munich âgé de 18 ans. Pape Thiaw a également convoqué pour la première fois Moustapha Mbow, défenseur du Paris FC.
L'annonce de la liste a été accompagnée d'une vidéo utilisant de l'intelligence artificielle et devenue virale sur les réseaux sociaux.
Le Sénégal a été placé dans le Groupe I et affrontera ainsi l'Irak, la Norvège et la France lors du premier tour. Le premier match des Lions aura lieu le 16 juin contre l'équipe française au stade de New York, New Jersey.
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