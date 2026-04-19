Chine : des robots humanoïdes au semi-marathon de Pékin

La Chine a organisé, le 19 avril 2025 à Pékin, un semi-marathon inédit où des robots humanoïdes ont couru aux côtés de participants humains sur 21,1 km, une première pour le secteur national de la robotique. Des spectateurs, souvent en famille, se sont rassemblés le long du parcours tracé dans la zone technologique d’E-Town, conçue pour mettre les machines à l’épreuve en conditions réelles. Une vingtaine de robots ont pris le départ, dont le modèle vainqueur, Tiangong Ultra, qui a terminé en 2 h 40 min 42 s. Pour les organisateurs, l’événement marque un tournant, en faisant passer ces technologies de laboratoires contrôlés à des environnements publics complexes, où elles doivent composer avec la foule, les irrégularités du terrain et des conditions changeantes. Les machines ont été entraînées à partir de données issues de coureurs professionnels afin d’optimiser leur foulée, leur équilibre et leur consommation d’énergie. La course a également permis aux ingénieurs d’évaluer leur endurance et leur stabilité sur de longues distances, des défis centraux pour le développement des humanoïdes. Chine considère la robotique humanoïde comme un secteur stratégique, avec des débouchés potentiels dans les services et l’industrie. D’autres compétitions sont déjà envisagées, notamment dans le cadre des World Humanoid Robot Games, alors que les développeurs cherchent à réduire l’écart avec les performances humaines.