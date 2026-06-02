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Éthiopie : dépouillement en cours de bulletins de vote

La Commission électorale nationale éthiopienne au bureau de vote de Shalla Park lors des élections législatives à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 2 juin 2026.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Ethiopie

En Éthiopie, les opérations dépouillement des bulletins de vote sont en cours après les élections législatives de lundi.

Les autorités éthiopiennes ont prolongé à la surprise générale le scrutin de six heures, les bureaux sont donc restés ouverts jusqu’à minuit.

Plus de 50 millions de personnes étaient appelés aux urnes pour choisir les 500 membres de la Chambre des représentants, qui désigneront ultérieurement le Premier ministre.

Abiy Ahmed, le chef du gouvernement sortant, au pouvoir depuis 2018 brigue un nouveau mandat. Le Parti de la prospérité, sa formation politique a le vent en poupe.

L’opposition peine à trouver ses marques en raison de ses divisions internes.

Le taux de participation serait l’unique enjeu du scrutin marqué par des incidents dans les régions instables de d’Oromia et d’Amhara reconnu le président de la commission électorale.

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