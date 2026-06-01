Ethiopie : les électeurs sont attendus aux urnes pour le scrutin législatif

En Ethiopie les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce lundi à l’occasion des élections législatives visant à renouveler le parlement du pays.

De longues files d’attente se sont formées devant plusieurs bureaux de vote de la capitale Addis-Abeba dès les premières heures.Une affluence précoce qui témoigne d’une mobilisation soutenue des citoyens venus voter. Les électeurs rencontrés sur place ont exprimé leur volonté de participer au processus démocratique et de soutenir les partis politiques qu’ils jugent les mieux placés pour relever les défis du pays.

« C'est la première fois que je vote. L'élection se déroule bien, elle est équitable. J'ai donc voté pour le parti qui, selon moi, sera le plus bénéfique pour ce pays. Eh bien, comme vous pouvez le voir, la file d'attente est bien organisée. Les choses sont exactement comme vous les voyez. Je pense que le parti vainqueur doit faire encore mieux que cela et servir de modèle exemplaire pour l’avenir. », a expliqué Bisrat Ketema, habitant d'Addis-Abeba.

« Par rapport aux élections précédentes, celles d’aujourd’hui sont différentes. Pour voter pour le parti qui, selon nous, sera le plus bénéfique pour nous, les gens sont sortis tôt ; nous nous sommes réveillés et sommes arrivés à 6 h 30. Nous avons pris place dans la file d’attente, prêts à voter pour le parti qui, nous servira.», a dit Tesfaye Eshetu, habitant d’Addis-Abeba.

Le scrutin est surveillé par des observateurs de l’Union africaine et de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD). Les résultats officiels sont attendus d’ici dix jours.