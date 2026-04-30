Kenya : l'incroyable destin de Sabastien Sawe, recordman du marathon

Alors que Sabastian Sawe devenait, le 26 avril 2026, le premier athlète à courir un marathon en moins de deux heures avec un record du monde de 1 h 59 min 30 s lors du Marathon de Londres ses parents, Simon et Emily Sawe, suivaient la course depuis leur maison du comté de Nandi, au Kenya. Scotchés à leur écran, ils ont explosé de joie.

« Nous avons crié, sauté de bonheur… Nous étions tellement fiers ! Sabastian nous a rendus fiers, je n’ai même pas les mots. Nous remercions Dieu », a confié Emily, émue.

Un destin écrit dès l’enfance

Sabastian, le cadet d’une fratrie de trois enfants, a toujours été fulgurant, selon ses parents. Sa mère, elle-même ancienne athlète, se souvient avec tendresse : « Quand je voulais le laver, il s’enfuyait, et je n’arrivais jamais à l’attraper. Même en tant qu’athlète, je ne pouvais pas le rattraper. Il courait trop vite. Alors, je me disais : "Un jour, ce garçon brillera pour moi." »

Son parcours a débuté en 2024, lorsqu’il a remporté le marathon de Valence en 2 h 02 min 05 s. C’est son oncle, Abraham Chepkirwok médaillé d’argent aux Championnats du monde de 2008 à Berlin et ancien olympien qui l’a initié à la course professionnelle.

Malgré ce record historique, Sabastian, surnommé « Kimaru » dans sa ville natale, ne compte pas s’arrêter là. « Même aujourd’hui, il dit que ce record n’est pas suffisant. Il veut encore l’améliorer », révèle son père, Simon. Une détermination qui force l’admiration, alors que la communauté du comté de Nandi se prépare à fêter son héros.