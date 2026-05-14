Cameroun : le Colonel Hamad Kalkaba Malboum s'est éteint à l'âge de 75 ans

Né en 1950 à Kawadji, près de Kousséri (Extrême-Nord du Cameroun), le Colonel Hamad Kalkaba Malboum s’est éteint mercredi à Yaoundé, à l’âge de 75 ans.

Figure majeure du sport africain, il a marqué près de trois décennies de gouvernance sur le continent.

Ancien athlète, officier supérieur de l’armée camerounaise et dirigeant sportif parmi les plus influents d’Afrique, il a occupé des postes clés : président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, président de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA), et vice-président de World Athletics. Réélu à plusieurs reprises à la tête de la CAA, il avait entamé en 2023 un sixième mandat.

Athlète dans les années 1970, il a défendu les couleurs du Cameroun en sprint, saut en longueur et relais. Mais derrière cette carrière impressionnante se cachait aussi un musicien, pionnier discret d’une fusion entre traditions sahéliennes et modernité électrique. Pourtant, cette facette artistique est longtemps restée dans l’ombre, éclipsée par son palmarès sportif et militaire.