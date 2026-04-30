Kenya : Sabastian Sawe accueilli en héros après son record au marathon

Sabastian Sawe, qui a battu le record mondial du marathon, a eu droit à une cérémonie spéciale ce jeudi dans son pays natal, le Kenya. L'athlète a été reçu par le président de la République, William Ruto, qui lui a remis une récompense de 61 000 dollars ainsi qu’une voiture.

Il a reçu un accueil triomphal de retour au Kenya. Sabastian Sawe, qui a battu le record mondial du marathon, a eu droit à une cérémonie spéciale ce jeudi dans son pays natal.

Il a été reçu par le président de la République William Ruto qui lui a remis une récompense de 61 000 dollars ainsi qu’une voiture.

"Ce que j'ai accompli à Londres, c'était pour nous tous. Pour faire rayonner le nom de notre pays, pour qu'il continue de briller, et c'est un moment de joie pour nous tous", a déclaré Sabastian Sawe, vainqueur du marathon de Londres et détenteur du record du monde du marathon, devant la presse.

À 31 ans, il est devenu le premier athlète à avoir officiellement franchi la barre des deux heures au marathon. Il a dédicacé et offert au président Ruto la paire d'Adidas Adizero, portée lors du marathon de dimanche. Il a également dédicacé une photo du moment où il a battu le record du monde.

"Pour comprendre l’ampleur de ce moment et de cet exploit, nous devons le replacer au même niveau que les grands jalons de l’histoire de l’humanité. Lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la lune le 20 juillet 1969 et lorsque Roger Bannister a franchi la barre des 4 minutes au mile le 6 mai 1954. Des exploits que l’on croyait autrefois hors de portée de l’être humain. Ces moments ont fait bien plus que battre des records. Ils ont redéfini la notion même de possibilité", a affirmé le président William Ruto.

Sabastian Sawe est entré dans l'histoire dimanche en remportant la course en une heure, 59 minutes et 30 secondes, battant de 65 secondes le précédent record du monde masculin.