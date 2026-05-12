Bassek Ba Kobhio, figure emblématique du cinéma africain, s'est éteint

Bassek Ba Kobhio, réalisateur et écrivain est décédé le 12 mai 2026 à Yaoundé au Cameroun à l‘âge de 69 ans.

Figure emblématique du cinéma africain, il a fondé le Festival International de Cinéma Festival Écrans Noirs en 1997. Il a consacré sa vie à la promotion du 7ᵉ art sur le continent et à la valorisation des talents africains. L’événement constitue une tribune prestigieuse pour le cinéma africain et un espace de rencontre unique pour les professionnels et les passionnés du monde entier.

Né le 1er janvier 1957 à Nindjé, Bassek Ba Kobiho a également marqué les années 80 grâce à son œuvre littéraire et notamment des ouvrages comme Les eaux qui débordent, Sango malo : le maître canton publiés aux éditions l’Harmattan.

Bassek ba Kobihio laisse derrière lui une oeuvre dense et une plateforme vivante aux africains pour qu”ils continuent à se raconter eux mêmes