Au Botswana, le World Relays met en avant le sport et aussi l'art 

Depuis les tribunes du stade, ces artistes botswanais capturent l’instant présent. À travers leurs œuvres, ils immortalisent des moments clés de cette compétition historique.

C’est la première fois que le World Athletics Relays se tient en Afrique. Gaborone, la capitale du Botswana a été l’hôte de cet évènement international.

"Tout ce projet s'articulait autour du concept du sport et de l'art. Quand le sport rencontre l'art. Il s'agissait donc simplement de saisir l'effervescence, l'énergie, vous voyez, la joie de l'événement", explique Gomolemo Kgosimodimo, une artiste de 37 ans.

Sur les pistes comme dans les tribunes, le World Athletics Relays de Gaborone a tenu toutes ses promesses. Le public a répondu présent pour cet évènement qui a mis le botswana sous les feux des projecteurs internationaux.

Pour ces artistes, l'événement international a été l’occasion de mettre en avant leur talent mais surtout de mettre en évidence le lien entre le sport et l’art.

"Je pense que les athlètes sont des artistes, une autre forme d'art, car l'art ne se limite pas au dessin ou à la création. Courir, c'est aussi de l'art ; la façon dont on court, c'est de l'art ; la façon dont on se construit physiquement, c'est de l'art", explique Bezuba Kaunda, un autre artiste présent ce jour-là.

Entre art, culture et bien sûr sport, les World Athletics Relays de Gaborone 2026 resteront dans l'histoire comme le premier événement mondial d'athlétisme organisé sur le continent africain.