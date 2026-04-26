Marathon de Londres : Sebastian Sawe franchit la barre en moins de deux heures

L’histoire de l’athlétisme a basculé ce dimanche sur les rues de Londres.

Le Kényan Sebastian Sawe, 29 ans, est devenu le premier athlète à franchir officiellement la barre des deux heures au marathon, remportant l’épreuve en 1 heure, 59 minutes et 30 secondes. Un exploit autrefois jugé impossible, qui marque un tournant dans l’histoire du sport.

En pulvérisant le record du monde masculin de 65 secondes, Sawe a non seulement écrit une nouvelle page de l’athlétisme, mais il a aussi mené une course d’exception. Yomif Kejelcha, l’Éthiopien, a lui aussi franchi la ligne en moins de deux heures (1 h 59 min 41 s) pour son premier marathon, tandis que l’Ougandais Jacob Kiplimo a battu l’ancien record du monde (2 h 00 min 28 s), établi par Kelvin Kiptum en 2023.

« Ce qui se passe aujourd’hui n’est pas seulement pour moi, mais pour nous tous ici à Londres aujourd’hui. C’est une journée mémorable pour moi », a déclaré Sawe, visiblement ému, en remerciant la foule qui l’a porté vers la victoire. « Je pense qu’ils m’aident beaucoup. Sans eux, on ne se sentirait pas aussi aimé… Quand ils m’acclament, je me sens tellement heureux et fort. »

Une performance stratégique et spectaculaire

Sawe a accéléré au fil des kilomètres, parcourant la seconde moitié du marathon en 59 minutes et 1 seconde. Après s’être détaché avec Kejelcha à partir du 30e kilomètre, il a pris la tête en solo dans les deux derniers kilomètres, sprintant vers la ligne d’arrivée sur The Mall sous les ovations du public.

Bien qu’Eliud Kipchoge ait déjà franchi la barre des deux heures en 2019 lors du « 1:59 Challenge » à Vienne, cette performance n’avait pas été homologuée en raison des conditions spéciales de la course (circuit optimisé, meneurs d’allure en rotation). Sawe, lui, a réalisé cet exploit sur un parcours officiel, sous un temps sec et ensoleillé, sans assistance particulière.

« Les repères viennent littéralement de changer pour le marathon », a commenté Paula Radcliffe, ancienne détentrice du record féminin à Londres, lors de ses commentaires pour la BBC.

Chez les femmes, l’Éthiopienne Tigst Assefa a remporté le marathon en 2 h 15 min 41 s, établissant le meilleur temps jamais enregistré dans une course exclusivement féminine. En fauteuil roulant, la Suisse a réalisé un doublé : Marcel Hug a remporté son huitième titre (sixième consécutif) chez les hommes, tandis que Catherine Debrunner a défendu son titre chez les femmes après un finish serré face à Tatyana McFadden.