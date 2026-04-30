Yomif Kejelcha: «Je crois en moi» après son marathon sous les 2 h et sa 2e place à Londres

Yomif Kejelcha a couru son premier marathon à Londres et a terminé en 1 heure, 59 minutes et 41 secondes, devenant la deuxième personne à boucler la course en moins de deux heures.

Il a franchi la ligne d’arrivée seulement 11 secondes derrière le Kényan Sabastian Sawe, qui a remporté la course avec un record du monde en 1 heure, 59 minutes et 30 secondes.

« C’est incroyable. C’est historique, je n’ai même pas les mots, je suis très heureux », a-t-il confié à Euronews Health.

Le marathon de Londres était un rêve de longue date pour l’athlète éthiopien. Malgré sa deuxième place, un record lui appartient seul : le meilleur début sur marathon de l’histoire.

« J’ai pu courir le marathon dont je rêvais, j’ai couru vite, je n’arrive pas à y croire. Même si j’en cours encore 57, peu importe, celui-là a tout changé », a déclaré Kejelcha.

À 28 ans, après une longue carrière sur piste et sur des distances plus courtes, Londres marquait son premier marathon. Il est l’ancien détenteur du record du monde du semi-marathon et du mile en salle.

Avant la course, il expliquait ne pas s’attendre à un tel résultat. « Ma préparation a été incroyable, j’étais prêt mentalement, mais je me préparais à courir en deux heures et quelques », a-t-il raconté.

Il s’était beaucoup entraîné et se sentait prêt, mais il ne pensait pas battre de records.

Pendant la majeure partie de la course, Kejelcha a couru aux côtés du Kényan Sawe, qui disputait son quatrième marathon et a finalement décroché l’or.

« Pendant 40 km, j’ai bien contrôlé l’allure, mais après, c’est devenu trop dur. Il était plus rapide », a-t-il reconnu.

Les deux coureurs sont restés ensemble jusqu’aux derniers kilomètres, lorsque Sawe a réussi à se détacher pour creuser l’écart de 11 secondes qui les séparait à l’arrivée.

« C’est une compétition : il y a forcément un vainqueur. Il m’a battu, et maintenant je suis prêt pour la suite », a déclaré Kejelcha. « J’ai confiance en moi désormais. »

Les marathons, sa discipline favorite

Malgré son long passé sur des distances plus courtes, Kejelcha s’est découvert une nouvelle passion pour le marathon.

« Je pense que les courtes distances ont toujours été plus difficiles pour moi », a-t-il estimé. « C’est plus rapide, plus explosif, mais j’aime ce rythme. »

Il ajoute que l’entraînement spécifique au marathon a nécessité de gros ajustements après des années passées sur la piste, mais que ce changement lui convient.

Prêt à rentrer chez lui

Le marathon de Londres fait partie des sept World Marathon Majors, parmi les épreuves les plus prestigieuses pour les amateurs comme pour l’élite. La capitale britannique a déjà vu tomber plusieurs records du monde et est considérée comme l’un des parcours les plus rapides.

Les prochaines courses de 2026 auront lieu à Sydney (30 août), Berlin (27 septembre), Chicago (11 octobre) et New York (1er novembre).

Mais pour l’heure, Kejelcha est prêt à rentrer en Éthiopie. « Nous verrons ce que l’avenir nous réserve, mais maintenant je suis prêt à rentrer et à me préparer. J’ai besoin de prendre un peu de temps », a-t-il expliqué.

« Je verrai avec mon entraîneur et mon manager, mais je n’ai pas encore de plan. »

Même sans calendrier précis, son prochain objectif est clair : « J’espère améliorer mon record personnel. »