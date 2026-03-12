Centrafrique : le ministre français des Affaires Érangères à Bangui

République Centrafricaine
Le ministre français des Affaires étrangères est arrivé à Bangui, capitale de la République centrafricaine, pour une visite de deux jours.
Jean-Noël Barrot a été accueilli par son homologue centrafricaine Sylvie Notefe. Il s'agit de la première visite d'un haut responsable français depuis sept ans. Elle s’inscrit dans le cadre d'une campagne visant à relancer les relations diplomatiques après des tensions liées à l'influence croissante de Moscou en République centrafricaine.
Cette visite fait également suite à la reprise des relations diplomatiques entre le président Emmanuel Macron et son homologue centrafricain Faustin-Archange Touadera en avril 2024.
Vendredi, M. Barrot doit rencontrer M. Touadera, qui vient de rentrer d'une visite d'une semaine à Moscou au cours de laquelle il a rencontré le président russe Vladimir Poutine.
Face à l'instabilité chronique de la RCA, Touadera en est venu à compter de plus en plus sur les mercenaires du groupe russe Wagner, qui bénéficient en retour de contrats lucratifs dans les industries de l'or, du diamant et de l'exploitation forestière.
