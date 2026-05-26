Europe de l'Ouest: un dôme de chaleur de fin mai pulvérise les records

En France, les autorités ont placé plusieurs départements de l’Ouest en vigilance jaune canicule à partir de la mi-journée lundi, alors que les températures grimpaient bien au-dessus des normales de saison. À Nantes, les thermomètres ont affiché entre 34 et 35 °C, battant les records locaux pour un mois de mai, dont un pic de 34,3 °C. De l’autre côté de la Manche, le Royaume-Uni a enregistré sa journée de mai la plus chaude depuis le début des relevés nationaux. Les températures ont atteint 34,8 °C à Kew Gardens, à Londres, dépassant le précédent record de mai de 32,8 °C établi en 1922 et égalé en 1944. Parcs, fontaines et espaces publics ombragés se sont remplis d’habitants et de touristes en quête de fraîcheur, tandis que les autorités sanitaires appelaient la population à bien s’hydrater et à éviter les activités en plein air aux heures les plus chaudes. Plus au sud, les météorologues ont averti que les températures pourraient atteindre le milieu de la trentaine de degrés dans certaines régions d’Espagne plus tard dans la semaine, certaines zones de l’intérieur devant approcher, voire légèrement dépasser, les 38 °C. Les prévisionnistes jugent ces conditions très inhabituelles pour une fin mai et y voient le signe d’épisodes de chaleur précoce de plus en plus fréquents et extrêmes. Selon les scientifiques, le changement climatique rend les vagues de chaleur en Europe plus précoces, plus longues et plus intenses. Lors de cet épisode de fin mai, les températures ont atteint par endroits en France, au Royaume-Uni et en Espagne jusqu’à 10 ou 11 °C au-dessus des normales saisonnières. La chaleur est déjà mise en cause dans plusieurs cas de pathologies liées à la chaleur et dans le décès d’un homme victime d’un arrêt cardiaque pendant une course à Paris ce week-end.