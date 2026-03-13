Centrafrique : la France tente un retour diplomatique à Bangui

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est en visite en République centrafricaine. À Bangui, il s’est rendu à la base de la mission de maintien de la paix de l’ONU, la MINUSCA, où il a été accueilli par sa cheffe, Valentine Rugwabiza.

Cette visite est la première d’un haut responsable français dans le pays depuis sept ans. Elle marque la volonté de Paris de se rapprocher de cette ancienne colonie, devenue ces dernières années un partenaire important de la Russie.

Les relations entre les deux pays s’étaient refroidies, notamment en raison de l’influence croissante de Moscou à Bangui. Mais en avril 2024, le président français Emmanuel Macron et son homologue centrafricain Faustin-Archange Touadéra ont décidé de relancer leur coopération.

Vendredi, Jean-Noël Barrot doit justement rencontrer le chef de l’État centrafricain, de retour d’une visite officielle à Moscou où il s’est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine.

Depuis plusieurs années, le pouvoir centrafricain s’appuie sur les mercenaires du Groupe Wagner pour lutter contre les groupes armés, en échange notamment de contrats dans les secteurs minier et forestier.

Avec ce déplacement, la France tente donc de réaffirmer sa présence dans ce pays stratégique d’Afrique centrale.