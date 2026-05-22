Centrafrique : le président Touadéra nomme un nouveau gouvernement

En Centrafrique, le président Faustin-Archange Touadéra a nommé un nouveau gouvernement, un mois après son investiture pour un troisième mandat.

La nouvelle équipe compte 29 ministres, dont seulement 10 nouveaux entrants. Le Premier ministre Félix Moloua, qui avait présenté sa démission mi-mai, a finalement été reconduit à son poste.

Le gouvernement reste largement dominé par des personnalités proches du Mouvement cœurs unis, le parti présidentiel. Parmi les nouvelles figures, Évariste Ngamana prend la tête du ministère de la Communication et des Médias.

Cette nomination intervient dans un contexte politique tendu. L’opposition continue de contester la réélection de Faustin-Archange Touadéra en décembre dernier, dénonçant des fraudes massives.

Elle critique également une concentration du pouvoir autour du chef de l’État et réclame l’organisation d’un dialogue national.

Cette nouvelle équipe gouvernementale est mise en place alors que les résultats définitifs du second tour des élections législatives ne sont toujours pas connus. Seuls 90 députés sur les 144 sièges de l’Assemblée nationale ont été officiellement installés.