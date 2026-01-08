Bienvenue sur Africanews

Centrafrique : le chef de l'opposition dénonce une "fraude massive"

Le candidat à la présidence Anicet-Georges Dologuele s'adresse aux médias après avoir voté au bureau de vote de la mairie de Bangui, République centrafricaine, 27/12/2020   -  
Copyright © africanews
AP/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and AFP

République Centrafricaine

Le chef de l'opposition en Centrafrique, Anicet-George Dologuele, a déclaré mercredi que les résultats officiels des élections du 28 décembre sont le fruit d’une « fraude massive ».

Selon les résultats provisoires publiés mardi par l’autorité nationale électorale, Faustin-Archange Touadera remporte un troisième mandat présidentiel, avec plus de 76% des voix.

« Nous rejetons solennellement les résultats proclamés par l'ANE [Autorité nationale des élections] et nous saisirons le Conseil constitutionnel. Nous rejetons ces résultats parce qu'ils violent la loi électorale, ils violent la Constitution et surtout ils violent la volonté du peuple centrafricain. Ce que l'ANE a proclamé n'est pas une victoire électorale, c'est une confiscation du vote populaire. », a déclaré Anicet-Georges Dologuele, candidat présidentiel de l'opposition en République centrafricaine.

L’ancien Premier ministre a déclaré qu'il attendait les résultats définitifs du Conseil constitutionnel, attendus dans le courant du mois, et qu'il n'excluait pas de faire appel.

« Notre combat est clair. Nous exigerons l'annulation de l'ensemble de l'élection présidentielle ou la vérité des urnes. La vérité des urnes passe par un recomptage des votes dans tous les bureaux de vote du pays, après l'annulation des procès-verbaux et des formulaires de résultats qui ont été artificiellement fabriqués. », a ajouté lecandidat présidentiel de l'opposition en République centrafricaine.

Le taux de participation a dépassé les 52 % lors de ces élections, qui comprenaient également des élections nationales, municipales et locales.

