France : quatre suspects inculpés après un projet visant l’opposant algérien Hichem Aboud

Quatre hommes ont été mis en examen puis placés en détention provisoire à Paris lors du week-end des 23 et 24 mai 2026. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à un projet d’assassinat visant le journaliste et opposant algérien Hichem Aboud, selon des informations révélées par plusieurs médias français.

Les investigations portent sur une tentative de meurtre qui aurait été préparée en février 2025 dans le nord de la France. D’après les éléments de l’enquête, trois suspects sont poursuivis pour tentative de meurtre en bande organisée en lien avec une entreprise terroriste. Le quatrième est notamment poursuivi pour complicité et association de malfaiteurs à caractère terroriste.

Les enquêteurs auraient découvert l’existence d’un contrat visant le journaliste au cours d’investigations menées dans une autre affaire. En analysant des échanges sur la messagerie chiffrée Signal, ils seraient remontés jusqu’à un groupe chargé d’exécuter l’opération.

Selon les premiers éléments communiqués, les suspects devaient se rendre à Roubaix afin d’éliminer Hichem Aboud contre une rémunération estimée à 10 000 euros. Le projet aurait finalement échoué car la cible ne se trouvait pas sur place au moment prévu. Le journaliste était alors hors du territoire français.

L’avocat de Hichem Aboud, Me Dalil Essakali, affirme avoir appris l’existence de cette tentative d’assassinat par voie de presse. Il estime que son client fait l’objet de menaces répétées depuis plusieurs années.

Le journaliste affirme avoir déjà été visé à plusieurs reprises en Europe, notamment en Belgique en 2021 ainsi qu’en Espagne ces dernières années.

Selon son avocat, l’ouverture d’une information judiciaire liée au terrorisme marque un tournant dans la prise en compte de cette affaire par la justice française. Jusqu’à présent, plusieurs plaintes déposées par Hichem Aboud n’avaient pas abouti. Deux procédures ouvertes auparavant par le Parquet national antiterroriste avaient notamment été classées sans suite en 2023.

En février 2025, le journaliste a toutefois déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, permettant la désignation récente d’un juge d’instruction chargé d’enquêter sur plusieurs faits présumés survenus en France et en Belgique.

Par ailleurs, une plainte supplémentaire a été déposée en mai 2026 pour provocation publique à commettre un crime. Hichem Aboud accuse un homme présenté comme proche du pouvoir algérien d’avoir appelé à son assassinat sur les réseaux sociaux.

Ancien officier des services de renseignement algériens, Hichem Aboud s’est fait connaître pour ses prises de position critiques envers les autorités de son pays. Il est notamment l’auteur du livre La mafia des généraux, publié en 2002 et interdit en Algérie.

En 2021, la justice algérienne l’a condamné par contumace à sept ans de prison pour « atteinte à l’unité nationale ». Cette condamnation s’est accompagnée d’un mandat d’arrêt international émis par le tribunal de Chéraga, à Alger.

Après un retour temporaire en Algérie en 2011, durant lequel il avait lancé deux journaux, ses publications avaient finalement été suspendues en 2013.

Âgé de 70 ans, Hichem Aboud affirme aujourd’hui ne plus se sentir en sécurité en France malgré plusieurs demandes de protection.