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Centrafrique : CVR, un programme onusien au service de la paix et de la stabilité

Des passants dans les rues de Bangui, en République centrafricaine, le 11 mars 2024. (Photo AP/Sam Mednick)   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP, AP

République Centrafricaine

En République centrafricaine, le Programme de Réduction de la Violence Communautaire (CVR) de la MINUSCA continue de changer des vies en offrant des opportunités d’autonomisation économique. À Bimbo, des histoires inspirantes illustrent l’impact concret de cette initiative.

Brice Nzambé, une personne vivant avec un handicap, a pu bâtir son autonomie économique grâce à une formation en couture soutenue par le programme CVR en 2023. Après avoir ouvert son propre atelier en 2024, il emploie aujourd’hui cinq apprentis, dont trois femmes, et transmet ses compétences à d’autres jeunes vulnérables.

« Aujourd’hui, je suis heureux, car les gens ne donnent pas de considération aux personnes handicapées. Les handicapés sont souvent considérés comme des mendiants. Mais grâce au Programme CVR, j’ai suivi une formation en couture et je gagne bien ma vie. Je ne me considère plus comme un handicapé. Je demande aux jeunes comme moi de s’approcher afin que je puisse leur transmettre cette connaissance pour pérenniser ce que j’ai appris. »

Anastasie Olga Bengué a bénéficié de la formation dispensée par Brice Nzambé. Aujourd’hui, elle aussi a ouvert son propre atelier et témoigne de sa reconnaissance : « J’ai rencontré Brice. Il m’a dit que le Programme CVR l’avait formé et qu’il voulait former d’autres personnes. C’est comme ça que j’ai accepté la formation, suivie d’un stage pratique. Aujourd’hui, je suis devenue couturière, j’ai mon propre atelier et je couds des habits. »

Le Programme CVR de la MINUSCA agit pour la pacification et la stabilisation des communautés en favorisant la réinsertion socio-économique des ex-combattants et des jeunes à risque. Grâce à des formations professionnelles et des activités d’autonomisation, il offre une alternative durable à la violence et à l’exclusion.

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